新科工程能否挑战DBS，争夺本地股市之王宝座？

HOCK LOCK SIEW

在银行业之外培育龙头企业，将使本地股市更具活力

【新加坡】毫无意外，新加坡市值最高的集团是一家银行—— DBS 。拥有总部位于新加坡的全球投资公司Temasek这一强大股东，是DBS成功的一大助力。

或许更重要的是，该银行的成功也得益于其身处快速增长的金融服务领域，并且总部位于正强劲发展为金融中心的新加坡。例如，在这个动荡的世界里，新加坡的避风港地位吸引了大量财富流入。

在能干的管理团队带领下，DBS在本地股市的领先地位很可能在未来多年都难以被撼动。