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HOCK LOCK SIEW

新科工程能否挑战DBS，争夺本地股市之王宝座？

在银行业之外培育龙头企业，将使本地股市更具活力

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Leslie Yee

Leslie Yee

Published Tue, Jun 16, 2026 · 03:00 PM
    • 如果新科工程能出色地抓住蓬勃发展的国防机遇，预计投资者将非常看好其股票。
    • 如果新科工程能出色地抓住蓬勃发展的国防机遇，预计投资者将非常看好其股票。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】毫无意外，新加坡市值最高的集团是一家银行—— DBS 。拥有总部位于新加坡的全球投资公司Temasek这一强大股东，是DBS成功的一大助力。

    或许更重要的是，该银行的成功也得益于其身处快速增长的金融服务领域，并且总部位于正强劲发展为金融中心的新加坡。例如，在这个动荡的世界里，新加坡的避风港地位吸引了大量财富流入。

    在能干的管理团队带领下，DBS在本地股市的领先地位很可能在未来多年都难以被撼动。

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