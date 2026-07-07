CICT与凯德集团应收购白沙浮广场办公楼

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该集团实力雄厚，足以主导整个综合项目的重新开发，并改造周边地区

白沙浮广场（Bugis Junction）占地面积广阔，四面临街。其地理位置优越，坐落于连接东西线和滨海市区线的主要地铁转换站之上。 照片：商业时报资料

【新加坡】今年早些时候，据传凯德集团（CapitaLand）曾考虑收购滨海盛景（Marina One）的办公楼和零售资产，该资产被悄然推向市场，标价约57亿新元。

这家房地产巨头目前正积极参与莱佛士坊一号（One Raffles Place）的竞标，该项目估值近24亿新元。

在关注这些高价新加坡商业地产的同时，凯德集团或许也应更仔细地审视白沙浮广场（Bugis Junction）——一个三十年前竣工、集办公、零售和酒店于一体的综合项目，而且凯德已在该项目中有了一席之地。