M1与Simba交易告吹，揭示新加坡电信业整合梦的魔咒与裂痕

回归三足鼎立的市场格局已不可避免；可悲的是，退出之路变得如此艰难。

Simba以激进的价格战策略进入市场，引发了一场“逐底竞争”。 照片：商业时报资料图

[新加坡] 从熟食中心餐点、日常用品到公共交通和水电费，新加坡的万物似乎都在涨价。但有一项基本必需品的成本却逆势而行：手机套餐。

您或许还记得过去那些糟糕的日子，一个基本的手机套餐月费超过40新元，却只有区区2GB的数据流量。如今，您可以轻易找到月费低于10新元、数据流量却高达百倍的套餐。

十多年前，新加坡推动电信业自由化，向第四家运营商开放市场，旨在撼动现有业者并降低消费价格。这一策略取得了完美的效果。