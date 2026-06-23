THINKING ALOUD
马来西亚国家基金可提振股市，但市场纪律应是主导原则
如果公司表现良好，就不应需要政府扶持
- 马来西亚证券委员会执行主席 Mohammad Faiz Azmi 表示，在马来西亚的1100家上市公司中，只有约200家公司的股本回报率超过8%。 图片来源：彭博社
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【新加坡】马来西亚的政府关联投资公司（GLIC）不仅仅是大型投资者。
凭借其雄厚的财力和在马来西亚交易所（Bursa Malaysia）的广泛持股，每当市场需要提振、信心需要巩固或国家评级重估议程需要强力支持时，这些公司的巨大影响力使其成为理所当然的求助对象。
毕竟，这有何不可？
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