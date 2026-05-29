相形见绌：云顶新加坡的劣势已愈发难以掩盖

尽管圣淘沙名胜世界（RWS）与其高歌猛进的竞争对手滨海湾金沙（MBS）的目标市场不同，但两者难免被相提并论。

圣淘沙名胜世界（RWS）被定位为以家庭为中心的岛屿度假胜地，更侧重于主题公园和景点等非博彩项目。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】正如 Kenny Rogers 的经典歌曲所唱，每个赌徒都应该知道“何时持牌，何时弃牌，何时离场，何时快跑”。

这一充满智慧的建议，对于云顶新加坡的股东们来说，当下再贴切不过了。

这家综合度假胜地（IR）及赌场运营商——作为新加坡严格管制的博彩市场中仅有的两家之一——正节节败退，而市场也正迅速失去耐心。