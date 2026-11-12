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HOCK LOCK SIEW

冬海集团的云业务是捍卫Shopee市场份额的理想防线

冬海集团旨在利用其在发展人工智能能力方面的专长，向他人展示成功之道，并从中获利

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Thu, Nov 12, 2026 · 07:00 AM
    • 冬海集团的电商分支Shopee正面临激烈竞争。新的云业务或有助于保护其市场份额。
    • 冬海集团的电商分支Shopee正面临激烈竞争。新的云业务或有助于保护其市场份额。 图片来源：BT档案照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 在电商领域竞争日益激烈之际，冬海集团 (Sea) 的云业务可能正是帮助其抵御竞争对手的利器。

    冬海集团近期公布的2026年第三季度财报显示，旗下电商分支Shopee迎来了有史以来利润最丰厚的一个季度，其调整后息税折旧摊销前利润（Ebitda）同比增长44.5%，从去年同期的1.861亿美元增至2.69亿美元。

    这一数字也高于第二季度2.554亿美元的Ebitda。

    2026年第三季度的营收同比增长41.3%，从去年同期的43亿美元增至61亿美元。

    来自竞争对手的压力

    尽管业绩表现强劲，但在过去三年里，Shopee已感受到竞争对手的紧追不舍，尤其是来自字节跳动 (Bytedance) 旗下TikTok Shop的竞争。

    近日，TikTok Shop在东南亚推出了一个独立的应用程序，这证明了该电商业务已具备独立运营的能力，而不仅仅是TikTok应用内的一个标签页。

    咨询公司Momentum Works在一份报告中指出，将TikTok Shop分拆出来使其能够摆脱TikTok应用程序的限制进行运营；电商团队现在可以塑造消费者行为。

    其他新晋竞争者也正争相抢占市场地位。中国电商公司拼多多 (Pinduoduo) 正在新加坡加大投入；其旗下平台Temu和拼多多都在展开大规模的广告和营销活动。

    此外还有巴西电商巨头Mercado Libre，它在南美大陆与Shopee展开竞争。

    创办并成功运营一项电商业务存在进入壁垒，但这些壁垒并非不可逾越。这个领域的参与者们深知，低价和免运费可以吸引顾客，而更低的费用和更广的覆盖范围则能吸引商家入驻。

    冬海集团总裁解释业务转型

    在此背景下，首席执行官Forrest Li在10月20日致冬海集团员工的一份说明中宣布，公司将进军云业务。这个消息与其说是意外，不如说是一种建立新收入来源的可持续方式。

    在近期的2026年第三季度财报电话会议上，他透露了更多细节以及管理层对此事的想法。他表示，公司的重点并非通过数据中心来建设人工智能基础设施，而是帮助企业采用人工智能。

    冬海集团计划将其在发展人工智能能力方面的经验传授给其他企业，特别是在其已取得成功的领域，例如欺诈检测、客户服务和内容生成。其目标是将这一成本中心转变为收入来源。

    Li表示：“在现有基础上服务外部客户，我们可以将固定成本分摊给更多用户，并获得可观的资本增量回报。”

    冬海集团也并未排除未来建设和运营数据中心的可能性；他表示，如果有客户需求和可观的回报，冬海集团会寻求此类机会。

    推出这项业务的时机再好不过，因为在经历了一段“token maxxing”（代币最大化使用）时期后，企业正寻求从愈发便宜的人工智能代币中榨取更多价值。

    Li说：“真正的机会在于围绕代币价格的长期下降建立一项重要业务，并帮助各组织推动更广泛的人工智能应用。”

    冬海集团进入云业务的路径并非首创：美国电商巨头Amazon就曾分拆其云业务Amazon Web Services (AWS)，最初建立该业务是为了解决自身问题，之后转型为外部客户提供服务。

    这一策略对Amazon而言非常成功。AWS目前贡献了Amazon大部分的净收入，在2026年第三季度，该巨头207亿美元的净收入中，有177亿美元来自AWS。

    对Shopee而言，即便其已是东南亚电商市场的领跑者，建立这项新的云业务，也可能是积累充足资源以继续捍卫其市场份额的有效途径。

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