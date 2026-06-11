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SpaceX的IPO成功或将为Ambani旗下Jio Platforms的上市带来利好
美国一系列大型首次公开募股表明，市场对科技公司的上市需求依然旺盛
- 印度本地机构和散户储户或许有能力消化Jio 40亿美元的发行规模。 照片：路透社
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本文由AI辅助翻译
投资者对Elon Musk旗下SpaceX永不满足的需求，对于地球另一端的另一位亿万富翁来说，无疑是天籁之音。
在印度，Mukesh Ambani的数字帝国正准备进行首次公开募股，这有望成为该国历史上规模最大的一次上市。
直到最近，这位商业巨头的团队可能还在担心，伊朗战争的连锁反应是否会扼杀Jio Platforms首次公开募股所需的流动性。
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