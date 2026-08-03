HOCK LOCK SIEW
邮政融资框架能否解决新加坡邮政的困境？
类似SMRT与政府的合作模式，或能让这家邮政服务提供商站稳脚跟
- 在这个假设的融资框架下，政府可以支付一定比例的收入，让新加坡邮政继续运营邮政服务。 照片：CMG
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】通常情况下，当部分或全部业务面临结构性衰退，或持续亏损且扭亏无望时，所有者很可能会为了实现利润最大化或确保企业生存而终止该业务。
然而，当该业务是获得许可的公共事业，如地铁服务或邮件递送时，情况就没那么简单了。
这正是 新加坡邮政 (SingPost) 所处的困境。该公司持有公共邮政执照，有效期至2037年3月31日。
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