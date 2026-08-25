消费品集团公司的消亡？Unilever押注“少即是多”

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挑战在于说服投资者，相信一个更精简的公司能够带来更高的回报

Unilever近几个季度的业绩有所改善，并在7月份表示，其销量已达到十多年来的最高水平。 照片：BT档案照片

【伦敦】Unilever正押注，通过剥离食品资产并专注于美容、个人护理和家居产品，将缩小其与业务更专注的竞争对手之间的估值差距。其挑战在于说服投资者，相信一个更精简的公司能够带来更高的回报。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，这家生产Dove香皂、Axe除臭剂和Cif清洁产品的公司，其企业价值与核心收益的比率为11.5倍。相比之下，Procter & Gamble的这一比率为14.8倍，L’Oreal为17.5倍，Coca-Cola为22.7倍。

这些倍数表明，投资者对业务更专注的消费品公司给予了保费。

但投资者主要有两个担忧。

Unilever在3月份达成一项交易，将其食品业务与美国香料制造商McCormick合并，这将使这家英国集团持有合并后公司近10%的股份，而其股东则持有约55%的股份。

与此同时，该交易降低了Unilever在利润率相对较高的业务中的敞口，增加了管理层面临的压力，他们需要证明增长更快的美容、个人护理和家居产品能够弥补这一差距。

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Colgate-Palmolive、Unilever和L’Oreal的主要投资者、Ninety One的投资组合经理Dan Hanbury表示：“除非你向我展示你正在扭转局面的证据，否则你的估值倍数就会一直很低。”

他补充说，市场对企业转型中的“虚假曙光”持谨慎态度，并表示Unilever可能需要三到四个季度的强劲销量增长才能赢得质疑者的信任。

从General Electric到Siemens等大型工业公司多年来一直在简化其结构，旨在消除投资者所称的“集团企业折价”——这是一种针对那些因业务复杂性被认为拖累效率和增长的公司的惩罚性估值。

这种思维方式已逐渐扩展到消费品公司。过去，多元化被视为一种可以缓冲消费者口味变化的优势，而如今，投资者越来越青睐那些能够将投资、创新和营销集中在更窄产品范围内的品类领导者。

在首席执行官Fernando Fernandez的领导下，Unilever加快了退出食品业务的步伐。该公司分拆了其冰淇淋业务，并在3月份达成了一项约650亿美元的交易，将其食品部门与McCormick合并。

问题不在于食品业务不盈利。该业务在历史上一直产生可观的利润率，但其增长一直落后于Unilever的美容和个人护理业务。

Rothschild & Co.消费品全球主管Akeel Sachak说：“专注于单一品类能让你更具成本效益和创新能力。”

投资者常常以Procter & Gamble为典范。这家汰渍（Tide）洗衣粉制造商退出了食品业务并精简了其品牌组合，随后实现了更强劲的增长，并在之后十年的大部分时间里获得了估值保费。

Hanbury说：“P&G成功完成了重组，推动了更高的增长，并在大约10年间获得了相对较高的保费。”

投资者和分析师表示，Unilever的重点现已从投资组合调整转向执行力。

持有Unilever和L’Oreal股份的Guinness Global Investors投资组合经理Will James表示：“如果（Unilever）继续保持执行力，Unilever的估值将继续得到一定程度的重估……并有望在此基础上实现增长。”

Unilever近几个季度的业绩有所改善，并在7月份表示，其销量已达到十多年来的最高水平。

Barclays分析师Warren Ackerman表示，尽管运营状况有所改善，但一些Unilever的投资者仍感到担忧，因为通过他们在与McCormick合并后所产生的公司中的持股，他们将继续在增长缓慢的食品品类中拥有风险敞口。

Unilever拒绝置评。

首席执行官Fernando Fernandez在6月的一次行业活动上表示：“我相信，随着每个季度的过去，我们不断交出我们一直以来所实现的业绩，并且我们越来越接近完成与McCormick的交易，Unilever的价值将会显现出来。” 路透社