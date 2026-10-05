深度求索与华为挑战Nvidia强大的护城河

THE BOTTOM LINE

中国科技巨头之间不断深化的合伙业务表明，出口管制加剧了芯片竞赛

深度求索已为华为昇腾（Ascend）平台重新开发了其TileLang工具，并将其免费开放供他人使用。 照片来源：路透社

深度求索和华为正在削弱Nvidia在中国最重要的优势之一。在此过程中，它们正在搭建一座桥梁，这可能让那些仍然依赖美国硬件的中国人工智能公司，能更容易地转向国产替代品。

这家总部位于杭州的人工智能模型制造商与这家深圳电信巨头正在软件领域展开合作，而软件正是Nvidia能够持续保持全球主导地位的一个被低估的因素。

尽管这家总部位于圣克拉拉的芯片制造商的硬件获得了最多的关注，但其卓越的软件生态系统长期以来为开发者提供了坚持使用其芯片的另一个强有力理由，即便华为一直在积极尝试提升国产替代品的出货量。