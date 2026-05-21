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新加坡能否打造下一个莱佛士酒店？
这家酒店名列全球50佳酒店榜单，其历史可追溯至殖民时代
- 在现代豪华酒店比比皆是的今天，莱佛士酒店的成功表明，其深厚的历史底蕴确实是一种优势。 图片来源：RAFFLES HOTEL SINGAPORE
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】在今年5月举行的新加坡旅游业大会上，有关当局分享了乌节路改造计划的细节。
例如，当局将引入新的概念和快闪空间，以增强这个购物带的街区吸引力。
新加坡旅游局 (旅游局) 还将与新加坡房地产投资与开发商 Pacific Eagle Real Estate 合作，将东陵购物中心重新开发为一个集零售、办公、康养和文化功能于一体的综合性开发项目。
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