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企业青睐精通AI人才 招聘成一大挑战

如今伪装成专家用户轻而易举，招聘方必须寻求更严格的方式来检验应聘者的实际能力。

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Thu, Jun 25, 2026 · 07:15 AM
    • 在招聘精通人工智能的人才时，企业应更好地定义其对人类监督能力的要求，并对应聘者进行相关测试。
    • 在招聘精通人工智能的人才时，企业应更好地定义其对人类监督能力的要求，并对应聘者进行相关测试。 图片来源：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】几乎每一项人力资源调查都表明，市场对潜在求职者具备人工智能技能和熟练度的需求殷切，与未提及此类要求的招聘信息相比，这类职位通常能提供更高的薪资。

    然而，要找到并聘用具备合适人工智能技能的人才，似乎比以往任何时候都更加困难。

    那些期望找到一位人工智能奇才——能够神奇地通过几个提示词就立即创造收入或节省成本——的公司，将不得不降低期望。

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    Thinking AloudArtificial Intelligence

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