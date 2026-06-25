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企业青睐精通AI人才 招聘成一大挑战

如今伪装成专家用户轻而易举，招聘方必须寻求更严格的方式来检验应聘者的实际能力。

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在招聘精通人工智能的人才时，企业应更好地定义其对人类监督能力的要求，并对应聘者进行相关测试。 图片来源：商业时报资料图