旧公寓集体出售：为受影响业主购买替代住所提供ABSD优惠

THE LEVEL GROUND

降低老旧项目的集体出售同意门槛虽有帮助，但分层地契业主可能需要更多激励措施。

对于在集体出售中卖掉单位后想购买替代住所的业主而言，额外买家印花税 (ABSD) 可能是一大障碍。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】律政部长 Edwin Tong 于9月8日在国会表示，鉴于新加坡土地稀缺，城市更新“不仅是可取的，更是势在必行的”。

随着国会当天通过了对《地契（分层）法令》的多项修订，老旧房地产项目的业主在进行集体出售时将面临更低的同意门槛，以鼓励老旧项目重建。

楼龄介于40至59年的项目，集体出售的同意门槛将降至70%；而楼龄达60年及以上的项目，同意门槛则为65%。