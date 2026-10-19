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THE LEVEL GROUND

旧公寓集体出售：为受影响业主购买替代住所提供ABSD优惠

降低老旧项目的集体出售同意门槛虽有帮助，但分层地契业主可能需要更多激励措施。

Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Oct 19, 2026 · 12:50 PM
    • 对于在集体出售中卖掉单位后想购买替代住所的业主而言，额外买家印花税 (ABSD) 可能是一大障碍。
    • 对于在集体出售中卖掉单位后想购买替代住所的业主而言，额外买家印花税 (ABSD) 可能是一大障碍。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】律政部长 Edwin Tong 于9月8日在国会表示，鉴于新加坡土地稀缺，城市更新“不仅是可取的，更是势在必行的”

    随着国会当天通过了对《地契（分层）法令》的多项修订，老旧房地产项目的业主在进行集体出售时将面临更低的同意门槛，以鼓励老旧项目重建。

    楼龄介于40至59年的项目，集体出售的同意门槛将降至70%；而楼龄达60年及以上的项目，同意门槛则为65%。

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