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经济增长的持久之谜

与政客不同，经济学家承认他们并不知道国家繁荣或停滞的原因。

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    • 深圳的各种机器人零部件。创新需要经济学家所称的“租金”：即足以弥补创新者成本的超额利润。
    • 深圳的各种机器人零部件。创新需要经济学家所称的“租金”：即足以弥补创新者成本的超额利润。 图片：NYTIMES

    Andres Velasco

    Published Mon, Jun 15, 2026 · 01:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    [伦敦] Keir Starmer 曾承诺重振经济增长，并因此成为英国首相。然而，不到两年后，他的民调支持率暴跌，其下台几乎已成定局。他陷入政治困境的原因之一（当然原因有很多）是英国经济始终未能腾飞。

    政客们喜欢假装自己掌握着经济增长的杠杆。但正如 Starmer 支持率的直线下降所显示的，这种伪装已变得越来越站不住脚。

    相比之下，那些自称为发展经济学家的人，甚至不假装知道增长的根本原因。四分之一个世纪前，他们就认定，一些国家致富而另一些国家持续贫困这个谜题过于棘手，难以解决。

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