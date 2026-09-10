欧洲的安全取决于明确的电气化目标

对欧盟决策者而言，加速清洁能源转型具有明显的战略意义

【巴黎】自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧洲已深切感受到能源依赖所带来的压力。

在2021年至2025年间，欧盟（European Union）在进口化石燃料上的花费超过了2.2万亿欧元（约合2.5万亿美元）。此外，今年早些时候，因美可以色列对伊朗的战争导致霍尔木兹海峡关闭，迫使欧盟为能源进口额外支付了500亿欧元。

动荡的石油和天然气市场影响着从家庭账单到工业成本乃至公共财政的方方面面。