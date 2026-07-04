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THE BROAD VIEW

家族企业衰败：始于成员角色越位

股东、董事和高管之间的界限必须清晰

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    • 在家族企业中，明确的职责分离能够同时保护企业和家族。
    • 在家族企业中，明确的职责分离能够同时保护企业和家族。 图片来源：BT FILE

    Enrique Soriano

    Published Sat, Jul 4, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    家族企业很少因为市场竞争、通货膨胀压力或缺乏机遇而失败。它们失败的原因，往往是所有权、治理和管理之间的界限变得模糊。

    随着许多亚洲家族企业从创始人领导过渡到第二代和第三代掌管，理解股东、董事和高管之间的区别已不再是形式上的治理问题，而是一项商业上的当务之急。

    起初，这种角色混淆可能看似无害。

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    Family officesBusinessCorporate governanceShareholdersBoard of Directorssuccession planning

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