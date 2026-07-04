THE BROAD VIEW
家族企业衰败：始于成员角色越位
股东、董事和高管之间的界限必须清晰
- 在家族企业中，明确的职责分离能够同时保护企业和家族。 图片来源：BT FILE
查看原文
本文由AI辅助翻译
家族企业很少因为市场竞争、通货膨胀压力或缺乏机遇而失败。它们失败的原因，往往是所有权、治理和管理之间的界限变得模糊。
随着许多亚洲家族企业从创始人领导过渡到第二代和第三代掌管，理解股东、董事和高管之间的区别已不再是形式上的治理问题，而是一项商业上的当务之急。
起初，这种角色混淆可能看似无害。
TRENDING NOW
Not in education, employment or training: Why more Hong Kong youths are opting out of work
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
Lamborghini-driving boss of Eminent Frog Porridge charged with S$3.8 million tax evasion, money laundering
Can Labubu and Pop Mart survive the future?