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在全球能源动荡之际，加速推进亚细安电网计划

虽然仍存在制约因素，但加快实施步伐正变得日益可行

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    • 2025年，亚细安成员国在2007年最初协议的基础上，签署了一份升级版的《亚细安电网计划谅解备忘录》。
    • 2025年，亚细安成员国在2007年最初协议的基础上，签署了一份升级版的《亚细安电网计划谅解备忘录》。 照片：《海峡时报》

    Laura Britt-Fermo, Ambiyah Abdullah and Ignatius Primadi Limin

    Published Thu, May 21, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    当前的地缘政治动荡，凸显了亚细安电网计划（APG）作为亚细安管理能源风险战略工具的重要性。

    《2026-2030年亚细安能源合作行动计划》（APAEC）并未将亚细安电网计划仅仅视为一个实体基础设施议程，而是强调了其作为一个战略性区域平台的作用——该平台能够利用本区域多样化的能源资源，实现共同的经济利益。

    加速推进亚细安电网计划，将为亚细安决策者提供一个集体缓冲，以共同分担类似当前全球石油供应冲击的外部能源干扰所带来的风险，从而减少各经济体独自应对全球波动的需要。

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