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新加坡人结婚时，是否正在“收紧荷包”？
婚礼规模正在缩小，但新人们的开销未必减少——只是消费方式更精明了。
- 新加坡新人在开销上更为讲究，婚礼规模趋向小型化，并涌现出各种新兴服务。 制图：TEOH YI CHIE, BT, 由人工智能辅助
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】新娘来了——身穿从淘宝购买的婚纱，穿过仅有50名宾客的温馨聚会，一位手持iPhone的内容创作者正拍摄她走过餐厅过道的画面。
这是新加坡现代婚礼的其中一个缩影：新人们在开销上更为讲究，婚礼规模趋向小型化，并涌现出各种新兴服务。
这些转变的背景是结婚率的普遍下降。根据初步数据，2025年的结婚总数为2万4687起，比2024年的2万6328起减少了6.2%，这是自2022年疫情后创下2万9389起的高峰以来，连续第三年下滑。
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