华侨银行 Mike Ng：对可持续性的现实检验未必是挫折

THE LEADERSHIP PLAYBOOK

该银行的集团首席可持续发展官表示，对经济可行性的重视将定义绿色金融的下一阶段

华侨银行集团首席可持续发展官 Mike Ng 在他自家住宅的屋顶上，当时正在安装太阳能板。 照片来源：YEN MENG JIIN，《商业时报》

塑造当今领导者的策略与故事

[新加坡] 在自家住宅的屋顶上安装太阳能板，让 Mike Ng 更用心地规划如何使用电力。

这些太阳能板安装至今不到三个月，但他的家人已经开始根据天气情况来安排洗衣、烧水和为电动汽车充电等活动。

现年54岁的 Ng 表示：“我觉得屋顶产生的电力直接输送到我的电动汽车里，这真的很酷。事实上，最近我只在白天为电动汽车充电，而且我还会观察云层情况。如果阳光非常明媚，我就会抓住机会立刻插上电源充电。”