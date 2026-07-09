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国际足联的红牌风波是治理的一面镜子

当世界足球管理机构似乎愿意重新解释自己的规则时，问题的影响已远远超出了体育范畴。

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    • 在美国总统 Donald Trump 施压要求重审该决定后，国际足联撤销了给予美国前锋 Folarin Balogun 的红牌，引发了全球争议。
    • 在美国总统 Donald Trump 施压要求重审该决定后，国际足联撤销了给予美国前锋 Folarin Balogun 的红牌，引发了全球争议。 图片来源：纽约时报

    Jeffery Tan

    Published Thu, Jul 9, 2026 · 05:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    足球常被称为“世界第一运动”，因为它的规则是普适的。从尘土飞扬的乡村球场到世界杯决赛，球员们都相信同样的规则适用于每一个人。

    裁判或许会犯错，赛运可能因一次折射或一个有争议的越位判罚而改变，但比赛的公正性基于一个简单的前提：规则在比赛开始前就已确立，并在结束前保持不变。

    正因如此，当国际足联在美国总统 Donald Trump 施压要求重审后，撤销了美国前锋 Folarin Balogun 的红牌时，引发了全球范围的争议。国际足联这种暂停或重新解释自身规则的意愿，值得我们深入审视，其影响远远超出了体育界。

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    fifaWorld CupCorporate governanceInternational lawLeadership

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