一场没有赢家的战争之后，伊朗迎来脆弱和平

特朗普的协议反映了对伊朗采取军事选项的失败

在伊朗，即将达成和平协议的消息在德黑兰及多个地区性城市引发了示威活动。 图片来源：EPA

还有什么比在白宫草坪上进行一场笼中格斗更能庆祝和平协议的呢？美国总统 Donald Trump 向来偏爱表演性的冲突，而非持久的暴力。现在，他终于达成了其期待已久的、旨在结束与伊朗战争的协议。

但任何和平都可能是脆弱的。无论 Trump 如何宣传，这份计划于6月19日（周五）在日内瓦签署的协议并非永久性的解决方案。

该协议将当前的停火协议延长60天，允许霍尔木兹海峡逐步重新开放，并解除美国对伊朗的封锁。协议还承诺通过谈判解决核问题，并保证分阶段解除对伊朗的制裁。