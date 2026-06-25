电视的未来：选择众多，麻烦也多
平台的分裂给观众带来了喜悦，也带来了困扰
- 最终，该行业将在较低的利润水平上达到一个新的稳定平衡点，参与者或许会更少。 图片来源：PIXABAY
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今年，媒体行业出现了两宗足以改变相关公司战略和财务格局的大胆交易。
但市场对这两宗交易都不看好。
市场对 Paramount Skydance 在 2 月份以 1110 亿美元收购 Warner Bros Discovery 的交易缺乏热情。其股价仍停留在 2025 年高点的一半，而华尔街给出的“卖出”评级有八个，与之相对的“买入”评级仅有两个，这便是明证。
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