在结构性变化的世界中，GIC投资组合的韧性

这家主权财富基金正以更加注重多元化、精细化和敏捷性的策略迎接新机遇

GIC表示，对长期投资者而言，当前环境扩大了可能结果的范围，而其对策是做好准备，而非预测未来。 图片来源：路透社

中东地区的冲突提醒我们，全球环境的变化可以何其迅速。霍尔木兹海峡的动荡威胁到全球很大一部分的石油供应，凸显了备用产能集中和关键咽喉要道所带来的风险。

几天之内，油价大幅上涨，对市场在年初时预期的积极宏观经济前景——即通胀放缓、利率企稳和增长前景稳定——构成了挑战。

更广泛地说，这场冲突暴露了能源系统、供应链和金融架构多年来累积的脆弱性。

在GIC，我们一直认为，最严峻的风险是那些悄然累积然后突然浮现的风险。

如今，在全球经济中，各种约束正在收紧，而结果的可能性范围却在扩大，这创造了一个更加稀缺和复杂的世界。这些约束并非孤立存在。

地缘政治的碎片化、财政灵活性的受限以及技术和能源领域的瓶颈相互强化，同时它们对市场的影响也不均衡。

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对长期投资者而言，这扩大了可能结果的范围，使得我们更难依赖任何单一的未来观点。我们的对策是做好准备，而非预测未来。

我们围绕三大关键原则——多元化、精细化和敏捷性——来构建投资组合。这些原则指导我们如何让投资组合更具韧性、及早发现机遇，并适应更加波动的环境。

地缘政治风险：结构性风险，而非偶发性事件

从历史上看，地缘政治危机遵循着一种熟悉的模式：先是剧烈的短期冲击，危机过后风险溢价随之恢复正常。以往的事件，如海湾战争和“9·11”事件，都曾引发短暂的市场冲击，价格急剧下跌，待局势稳定后又迅速回升。

对投资者而言，这些迅速的复苏往往将最初的抛售潮转变为买入机会。

如今，地缘政治风险不再是偶发性冲击，而是结构性变化，其市场影响更为持久且不均衡。

各国正优先考虑韧性和战略自主性，并在此过程中重塑供应链和资本流动。在国防、产业政策、出口管制以及其他形式的经济和金融治国方略方面的投资正成为常态。

这些转变与计算能力、关键矿产和能源领域的物理限制相互冲突。确保先进半导体生产、稀土供应链和关键能源通道安全的努力，增加了构建战略能力的成本和复杂性。

这些财政负担正落在本已面临高额债务的政府身上。虽然在大多数主要经济体中，财政约束尚未构成束缚，但持续的支出压力可能会让那些严重依赖外国融资或政策信誉较低的国家感到吃紧。

总而言之，这些动态正在改变市场对地缘政治风险的定价方式。冲击不再导致暂时性的市场错位，而是带来更持久和差异化的国家风险溢价、更高的资本成本，以及赢家和输家之间更大的分化。

作为应对，我们加强了多元化配置，不仅涵盖不同地域和资产类别，也涵盖了潜在的风险和回报来源。

这包括拥有持久现金流、与传统市场关联度低、且对宏观条件依赖较小的结构性需求的资产，例如知识产权和音乐版税。

我们还建立了对结构性多元化资产的投资敞口，例如黄金和抗通胀的实物资产。

人工智能 (AI)：分化与颠覆

人工智能发展迅速，但其发展所面临的制约也同样在增加。

对计算能力的需求呈指数级增长，需要在半导体和数据中心基础设施方面进行巨额投资。更短的芯片开发周期和日益复杂的模型强化了这一趋势。电力供应、电网容量和熟练劳动力也正成为关键瓶颈。

这些都为长期投资者带来了机遇。

价值如何在人工智能生态系统中分配仍不确定。大语言模型层正在向少数前沿参与者整合，而其他领域的同质化风险则在上升。

与此同时，人工智能在不同地域、行业和企业间的采用情况也不均衡。

因此，在谁能捕获价值、谁将被颠覆，以及竞争优势的持久性如何等问题上，结果正在分化。

估值持续在热情高涨期和谨慎重估期之间摇摆。我们也看到，由于人工智能放大了那些拥有规模、数据、计算能力和快速适应能力者的优势，企业、行业、地区之间以及资本和劳动力之间的收益分配更加不均。

这些动态为我们的投资方式提供了思路。我们并非寻求广泛投资人工智能领域，而是沿着由赋能者、变现者和采用者组成的价值链，以精细化的方式评估机会。

我们专注于约束最严峻的领域，寻找那些拥有持久护城河、强大执行能力以及能将早期胜利转化为长期优势的公司。

在赋能者中，我们早期就对超大规模云服务商和核心人工智能基础设施建立了信心，以抓住来自模型训练、推理和代理式人工智能的多年需求。

我们瞄准先进半导体制造业产业群和设计中的瓶颈领域，在这些领域，日益增加的复杂性创造了结构性稀缺和持续的需求。

除了半导体，我们还投资于人工智能所需的实体基础设施：即支持数据中心增长所需的电力、电网和冷却能力。

在应用和采用层面，要识别长期赢家还为时尚早。软件行业很好地说明了这一挑战，人工智能的颠覆是真实存在的，但其影响可能并不均衡。

基于人工智能的编码工具正在降低开发成本，并挑战按用户收费的传统“软件即服务 (SaaS)”定价模式。

然而，并非所有软件业务都受到了结构性损害。那些拥有深度客户整合、专有数据和关键任务工作流的公司很可能保持韧性。

能源：在受限世界中的不同路径

能源已成为全球经济中受限最多、争议最大的领域之一。地缘政治、人工智能热潮和气候转型正汇集于同一个能源供应和基础设施瓶颈。

随着经济电气化以及超大规模云服务商以前所未有的规模扩张数据中心容量，电力需求正在加速增长。与此同时，地缘政治紧张局势已使能源韧性和国内供应安全成为国家的最高优先事项。

然而，基础设施建设却难以跟上步伐。电网投资持续滞后于需求增长，而许可和并网延迟、输电能力有限以及变压器等电气设备短缺，正减缓电力系统的扩张速度。

各国在平衡安全、可负担性和气候承诺的同时，正在寻求不同的能源路径。这导致各市场在能源成本、产业竞争力和转型步伐方面出现更大差异。

在这样的格局中运筹帷幄需要敏捷性——即根据每个市场的具体能源考量做出响应的能力。

在GIC，我们看到了那些能够增强韧性的业务所带来的机遇。

这些机遇包括：受监管且具备通胀和业务量保护的电网和公用事业公司；因建设缓慢而催生需求的电网效率解决方案，这些技术可以缓解拥堵和改善能源输送；以及在不同经济条件下拥有强大定价能力和具韧性回报的电力设备业务。

为变化做好准备，以使命为指引

在全球投资格局中，各种约束持续收紧，结果的可能性范围不断扩大，变化仍在继续。

地缘政治的断层线正在加深，人工智能正在重新定义竞争优势，而能源系统则在人工智能驱动的需求、安全优先事项和气候转型的多重竞争压力下备受考验。

尽管这些带来了重大风险，但它们也为有准备的投资者创造了机遇。

在GIC，我们通过更加注重多元化、精细化和敏捷性来应对，这使我们能够调整投资组合，以应对不确定性以及由更大分化带来的机遇。

在我们为新加坡投资45周年之际，我们的使命始终如一：长期保值和增值新加坡的国库。这项使命是我们行动的基石，确保国库能为子孙后代继续提供稳定和力量的源泉。

作者是新加坡政府投资公司 (GIC) 的首席执行官。本文改编自GIC 2025/2026年度报告中的《首席执行官致辞》。