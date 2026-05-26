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GLP-1浪潮正席卷罪恶产业，这是件好事
新一波廉价减肥药的出现，预示着罪恶经济将面临一场生存危机
- 印度一家制药公司推出了一款减肥注射剂，每月费用低至1290卢比（约合17新元）。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
我们身边正崛起一个新群体——他们看起来就像你童年的朋友和共事多年的同事，但他们已不再是你过去认识的人。
他们穿着运动休闲装去吃早午餐，对食物浅尝辄止，并拒绝甜点。
尽管他们的腰围在缩小，但肥胖症药物或GLP-1类药物的使用者群体却在迅速扩大。自2020年以来，仅在美国，Wegovy、Ozempic和Mounjaro等药物的处方量就增长了两倍多。
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