放手让AI来写你的绩效评估吧

THINKING ALOUD

这项年度例行公事在很多情况下本就是一场闹剧，如今终于可以名正言顺地如此看待了。

尽管人工智能技术已取得长足进步，但大语言模型仍然能让糟糕透顶和出类拔萃的评价听起来惊人地相似。 图片来源：路透社

很少有什么事比年度绩效评估更流于形式，因此，将人工智能引入这个仪式般的“折磨”中，确实只是时间问题。

例如，据Business Insider在9月底的报道，Disney正鼓励员工使用人工智能工具来准备年度评估和制定目标，甚至为此提供了聊天机器人提示语范例。

这么做的公司不止一家。Citi的经理们使用人工智能为下属起草评估报告，而Boston Consulting Group则表示，其人工智能工具已将撰写绩效评估的时间缩短了40%。