大东方股价大涨——激进投资者可成为市场生态的关键一环

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新加坡金融管理局 (金管局) 和新加坡交易所应设法让负责任的股东积极主义在本地市场文化中更被接受。

自2024年5月华侨银行提出收购献议以来，大东方的股票已实现150.5%的总回报。同期，华侨银行自身股票的回报率为135.4%，而海峡时报指数 (STI) 的回报率为90.7%。 图片来源：大东方

【新加坡】对于两年前抵制华侨银行 (OCBC) 全面收购并退市大东方 (GEH) 这家保险公司的部分股东而言，该公司上周公布的强劲财务数据，以及其股价在过去一个月的飙升，或许让他们觉得当初的坚持是正确的。

周五（7月31日）开市前，大东方宣布其2026年第二季度归属于股东的利润猛增近103%，达到5.032亿新元。这使其2026年上半年归属于股东的利润达到8.495亿新元，较2025年上半年增长超过43%。

2026年第二季度，加权总销售额增长13%至4.113亿新元，2026年上半年增长15%至8.132亿新元。2026年第二季度的新业务内含价值增长25%至2.099亿新元，2026年上半年增长28%至4.053亿新元。