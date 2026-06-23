格林斯潘的失策对Warsh执掌的美联储有何启示

THE BOTTOM LINE

“大师”的举措或已不适用于当今的地缘经济形势

Kevin Warsh（上图）在通胀率连续五年高于目标后接管美联储——这与Greenspan当年继承的良性循环截然不同。 图片来源：纽约时报

在其自由市场理念的某些元素正经历复兴之际，曾领导美国联邦储备委员会（简称美联储）走过数十年繁荣时期的全球央行界巨擘ALAN Greenspan 与世长辞，享年100岁。

包括新任美联储主席 Kevin Warsh 在内的拥趸们，对 Greenspan 在“大缓和”（Great Moderation）时期的经济领导能力记忆犹新。

Greenspan 在接管饱受通胀困扰的1970年代和1980年代初之后，其领导下的美联储实现了物价基本稳定、资产市场蓬勃发展和经济平稳增长。