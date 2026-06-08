我们对股市是否过于乐观？

随着各大银行将资源投入其财富管理业务，投资者可能即将面临雪崩式的销售电话。

Warren Buffett 的成功让一代投资者相信，长期持有优质公司是通往巨额财富的可靠途径。 照片来源：路透社

【新加坡】上世纪90年代的某个时候，我当时所在券商的一位同事，为一家银行的前线员工做了一场关于股票投资的讲座。讲座结束后，其中一人问，如果客户在股票上亏了钱，他们应该说些什么。

我的同事告诉我，他当时耸了耸肩，说了一句油滑的两字短语——我在此专栏中不便复述——但其大意是，股票本质上具有风险，偶尔的亏损在所难免。

当时，马来西亚和新加坡的银行才刚刚开始涉足投资产品的销售业务。它们那种严谨保守的机构文化，似乎与市场上大胆、自由的风格格格不入，以至于我怀疑它们是否能在这个新领域游刃有余。