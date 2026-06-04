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主权债务的潜在风险
曾被视为避险资产的发达经济体主权债务，正开始显现出风险资产的特征
- 与疫情前时代相比，发达经济体可能正在进入一个结构性通胀更高、波动性更大的时期。 图片来源：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
主权债务冲击很少有明确的导火索。尽管脆弱性日益加剧，投资者信心仍可能得以维持——直到它突然崩塌。
在当今市场，即使是曾被视为避险天堂的资产，也可能成为不稳定的源头。
例如，英国5月份的金边债券市场承压就是一个警示，表明发达经济体可能正在进入一个更加危险的财政时代。
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