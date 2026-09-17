人工智能将如何助力或损害亚洲的能源未来

这项技术的气候足迹，取决于其运行所产生的碳排放是否会超过其帮助减少的碳排放

一个用于数据中心的浸入式冷却系统。在亚洲，由人工智能驱动的灌溉系统正在提高用水效率，并预测干旱和洪水。 照片：商业时报资料图

人工智能是全球增长最快的电力需求来源之一。

预计从2025年到2030年，用于人工智能的数据中心在全球电力消耗中所占份额将翻倍至约3%。这与本年代初相比，增长了30倍。

目前，为人工智能提供动力的电力中，有近三分之二来自化石燃料。如果不加以控制，在气候变化和全球燃料危机都表明急需淘汰碳排放能源系统之际，人工智能的增长反而将锁定新一轮的碳排放能源系统。