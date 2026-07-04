SWITCHING LANES
我是如何知道自己能在50岁退休的
金钱固然重要，但健康、目标和人际关系亦是如此
- 关键在于你想“退”向何种生活，而不仅仅是“休”于何种工作。退休是重建健康习惯（如锻炼）的好时机。 图片来源：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
当我宣布提前退休时，一些人祝贺我脱离了激烈的职场竞争。另一些人则称之为“勇敢”之举。
介绍一下背景，我在50岁退休前是“四大”会计师事务所的一名合伙人。这份职业回报丰厚，但也伴随着长时间工作、持续的压力，以及一种很容易占据你全部生活的'生活服务产业群'。
从这个意义上说，主动解开“金手铐”或许确实需要一些勇气。
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