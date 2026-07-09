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商业型国家如何重塑全球商业连通性

新加坡与阿联酋的例子表明，韧性、连通性和制度灵活性比市场规模更为重要

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    • 地缘政治紧张局势、监管差异以及贸易路线的转变，正迫使企业重新思考如何在不同市场进行业务布局。
    • 地缘政治紧张局势、监管差异以及贸易路线的转变，正迫使企业重新思考如何在不同市场进行业务布局。 图片来源：EPA

    Lubna Qassim

    Published Thu, Jul 9, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    不久前，在与一位常驻阿布扎比、负责亚洲业务的高管交谈时，我问他未来五年最担心什么。他毫不犹豫地回答：可预测性。在全球环境日益不确定的情况下，企业需要可预测性才能充满信心地持续运营。

    如今，这种担忧已相当普遍。

    在过去二十年的大部分时间里，全球商业战略都是围绕效率构建的。供应链通过集中化来降低成本，生产则优化整合至少数几个中心，规模成为优势的主要来源。如今，这一模式正面临压力。

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    UAESingaporeGlobal economyGlobal tradeSupply chainsrisk management

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