中国摩托车品牌能在新加坡市场夺得多少份额？

BRUNCH

Zontes、CFMoto等品牌凭借具竞争力的价格和吸引人的设计，在新车注册量上迅速跻身前列。

尽管小排量摩托车占中国摩托车产业出口的60%以上，但其增长最快的领域是拥有迷人设计、功能和技术的中高端车型。 制图：HYRIE RAHMAT, 《商业时报》；照片来源：ADOBE STOCK, BENDA, CFMOTO, QJMOTO

【新加坡】大学生 Angel Han 在2024年考取2B级摩托车驾照时，她没有选择常见的日本车型，而是选择了一辆Papio——来自中国品牌CFMoto的小型摩托车。

“我爱上了Papio。复古的造型和两个圆形前大灯让它看起来非常可爱。”这位23岁的年轻人说道。她最终选择了这款车，而非价格相近的一款本田车型。

Han是越来越多选择中国品牌两轮车的新加坡骑士之一。