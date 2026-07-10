BRUNCH
中国摩托车品牌能在新加坡市场夺得多少份额？
Zontes、CFMoto等品牌凭借具竞争力的价格和吸引人的设计，在新车注册量上迅速跻身前列。
- 尽管小排量摩托车占中国摩托车产业出口的60%以上，但其增长最快的领域是拥有迷人设计、功能和技术的中高端车型。 制图：HYRIE RAHMAT, 《商业时报》；照片来源：ADOBE STOCK, BENDA, CFMOTO, QJMOTO
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】大学生 Angel Han 在2024年考取2B级摩托车驾照时，她没有选择常见的日本车型，而是选择了一辆Papio——来自中国品牌CFMoto的小型摩托车。
“我爱上了Papio。复古的造型和两个圆形前大灯让它看起来非常可爱。”这位23岁的年轻人说道。她最终选择了这款车，而非价格相近的一款本田车型。
Han是越来越多选择中国品牌两轮车的新加坡骑士之一。
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