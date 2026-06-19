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HOCK LOCK SIEW

当iEdge新加坡次新50指数增长势头减弱时，投资者该如何把握机遇

继2025年的市场普遍重估后，投资者现在可能需要在小盘股中深入挖掘以寻求强劲回报。

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Ben Paul

Ben Paul

Published Fri, Jun 19, 2026 · 07:00 AM
    • AEM、Top Glove、UI Boustead Reit和PC Partner将被纳入iEdge新加坡次新50指数，取代SingPost、Digital Core Reit、Wee Hur和China Sunsine。
    • AEM、Top Glove、UI Boustead Reit和PC Partner将被纳入iEdge新加坡次新50指数，取代SingPost、Digital Core Reit、Wee Hur和China Sunsine。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    从iEdge新加坡次新50指数（N50）的整体表现来看，本地市场的中盘股板块似乎已失去部分增长动力。

    彭博数据显示，从1月1日到6月12日，该指数的总回报率为3.6%。这显著低于海峡时报指数（STI）录得的10.5%回报率。

    回顾2025年，N50指数的回报率为26.7%，与海峡时报指数28.8%的总回报率相差不远。

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