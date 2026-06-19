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当iEdge新加坡次新50指数增长势头减弱时，投资者该如何把握机遇
继2025年的市场普遍重估后，投资者现在可能需要在小盘股中深入挖掘以寻求强劲回报。
- AEM、Top Glove、UI Boustead Reit和PC Partner将被纳入iEdge新加坡次新50指数，取代SingPost、Digital Core Reit、Wee Hur和China Sunsine。 照片：商业时报资料图
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从iEdge新加坡次新50指数（N50）的整体表现来看，本地市场的中盘股板块似乎已失去部分增长动力。
彭博数据显示，从1月1日到6月12日，该指数的总回报率为3.6%。这显著低于海峡时报指数（STI）录得的10.5%回报率。
回顾2025年，N50指数的回报率为26.7%，与海峡时报指数28.8%的总回报率相差不远。
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