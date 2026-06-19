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当iEdge新加坡次新50指数增长势头减弱时，投资者该如何把握机遇

继2025年的市场普遍重估后，投资者现在可能需要在小盘股中深入挖掘以寻求强劲回报。

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Ben Paul Published Fri, Jun 19, 2026 · 07:00 AM

AEM、Top Glove、UI Boustead Reit和PC Partner将被纳入iEdge新加坡次新50指数，取代SingPost、Digital Core Reit、Wee Hur和China Sunsine。 照片：商业时报资料图