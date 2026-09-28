习近平在峰会上如何棋高一着，智胜特朗普

中国领导人未被对手的奉承打动，并以威胁取消访问令特朗普感到意外。

尽管中国国家主席习近平未能如愿以偿，但他似乎在与美国总统特朗普的较量中，至少在政治博弈方面，日益占据上风。 图片来源：纽约时报

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关于中国国家主席习近平从周三（9月23日）到周五对华盛顿进行的里程碑式访问，已有大量文字和图片报道。

然而，此行的决定性时刻是美国总统特朗普决定在安德鲁斯联合基地以100英尺长的红毯、21人仪仗队和战机飞越致敬的规格，迎接习近平的到来。

这种极不寻常且充满敬意的迎接方式，巩固了中国乃至世界大部分地区认为习近平至少与特朗普平起平坐的看法。这也象征着双边关系中力量平衡的变化。