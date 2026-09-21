如果人工智能有五分之一的概率会毁灭我们，那么剩下的五分之四我们该怎么办？

掌控前沿技术发展节奏需要跨国界的协调努力

12家领先的人工智能公司中，有9家曾设定了模型需要引起警惕的门槛，但随着竞争压力加剧，它们却不断改变标准。 图片来源：路透社

当Anthropic公司的研究员 Jacob Coxon 因行业对人工智能风险的漠视而辞职时，该公司首席执行官 Dario Amodei 发表了一篇文章，阐述了行业和政府为何以及如何必须携手合作，在人工智能前沿发展脱离人类控制之前，有效掌控其发展步伐。

业界的反应非同寻常。平日里鲜有共识的竞争对手们立即表示了赞同：OpenAI的 Sam Altman 同意行业必须“掌控前沿发展节奏”，Elon Musk 明确表示支持，Google DeepMind的 Demis Hassabis 也称这是一条正确的道路。

被誉为“人工智能教父”的著名计算机科学家 Geoffrey Hinton 此前曾估计，在未来30年内，先进的人工智能有10%到20%的可能性会终结人类。