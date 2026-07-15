THINKING ALOUD
如果人工智能看起来像泡沫，行为也像泡沫，那么……
它很可能就是个泡沫
- 人工智能已成为这十年来的主要投资主题，投资者却鲜少关注估值。 图片来源：EPA
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本文由AI辅助翻译
2007年7月，就在全球金融危机爆发前夕，Citigroup首席执行官Chuck Prince曾说过一句名言：“只要音乐还在响，你就必须起身跳舞。”
此后，他的这句话成了每次投机热潮中最具代表性的引言之一：投资者或许意识到股价估值已高得离谱，但只要价格持续上涨，就没人愿意离开舞池。
如今，这种情绪似乎尤为贴切。
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