The Business Times
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THINKING ALOUD

如果人工智能看起来像泡沫，行为也像泡沫，那么……

它很可能就是个泡沫

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    • 人工智能已成为这十年来的主要投资主题，投资者却鲜少关注估值。
    • 人工智能已成为这十年来的主要投资主题，投资者却鲜少关注估值。 图片来源：EPA

    R Sivanithy

    Published Wed, Jul 15, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    2007年7月，就在全球金融危机爆发前夕，Citigroup首席执行官Chuck Prince曾说过一句名言：“只要音乐还在响，你就必须起身跳舞。”

    此后，他的这句话成了每次投机热潮中最具代表性的引言之一：投资者或许意识到股价估值已高得离谱，但只要价格持续上涨，就没人愿意离开舞池。

    如今，这种情绪似乎尤为贴切。

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    Thinking AloudUS stocksFinancial marketsArtificial Intelligence

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