倘若布鲁塞尔挑起贸易战，北京必将奉陪到底

THE BOTTOM LINE

中欧冲突的兵棋推演警示欧洲：切勿对火力更强的对手采取激进行动。

摊牌时刻已至。6月18日至19日，欧盟领导人将在布鲁塞尔会晤，商讨如何在贸易问题上与中国较量。

不过话说回来，如今似乎随时都是摊牌时刻。多年来，欧盟对中国在绿色技术领域的主导地位及其干预主义的贸易和产业政策日益警觉，但在应对上却鲜有作为。

内部分歧限制了欧盟的强硬立场。德国希望保护对华出口，西班牙则希望保护中国对其电动汽车行业的投资，两国随时准备给那些在他们看来头脑发热的贸易战鹰派泼冷水。