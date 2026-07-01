The Business Times
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THINKING ALOUD

投资者应更关注人工智能公司的企业治理

这类公司通常较为年轻并由创始人主导

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    • 人工智能的崛起带来了额外的复杂性，因为投资者不再仅仅评估产品和服务。
    • 人工智能的崛起带来了额外的复杂性，因为投资者不再仅仅评估产品和服务。 图片来源：路透社

    R Sivanithy

    Published Wed, Jul 1, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    几十年来，股票经纪研究一直以财务评估为主导，分析师在给出投资建议前，会仔细审查公司的营收增长、盈利趋势、资产负债表和估值倍数。 

    然而，决定长期股东价值的最重要因素之一——企业治理，却往往只得到草草关注。

    这在投资分析中一直是个盲点。随着人工智能公司在公开市场中占据更大份额，这个问题可能会变得更加严重，尤其是因为许多人工智能企业缺乏 良好的财务业绩记录

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    Thinking AloudStock MarketsSingapore stock marketCorporate governanceAI governanceArtificial Intelligence

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