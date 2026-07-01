THINKING ALOUD
投资者应更关注人工智能公司的企业治理
这类公司通常较为年轻并由创始人主导
- 人工智能的崛起带来了额外的复杂性，因为投资者不再仅仅评估产品和服务。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
几十年来，股票经纪研究一直以财务评估为主导，分析师在给出投资建议前，会仔细审查公司的营收增长、盈利趋势、资产负债表和估值倍数。
然而，决定长期股东价值的最重要因素之一——企业治理，却往往只得到草草关注。
这在投资分析中一直是个盲点。随着人工智能公司在公开市场中占据更大份额，这个问题可能会变得更加严重，尤其是因为许多人工智能企业缺乏 良好的财务业绩记录。
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