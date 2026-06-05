伊朗冲突正促使亚细安能源战略发生历史性转变

亚洲在石油供应中断中首当其冲，引发了对国内投资和能源安全的战略转向

预计亚细安在2026年将在可再生能源、电网和终端使用领域支出约570亿美元，创下历史新高。 照片来源：《商业时报》档案图

自今年2月伊朗冲突爆发以来，大部分的注意力都集中在中东，特别是其能源基础设施上。

然而，遭受这场危机大部分经济后果的却是亚洲，尤其是亚细安。

随着该区域各国试图将其地缘政治脆弱性的风险降至最低，这正引发自1970年代能源危机以来最大规模的全球能源投资战略反思。