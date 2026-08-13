日本正崛起为区域安全的关键力量
在整个印度-太平洋地区，开放的海上航道和自由贸易并非一项政策偏好，而是一个经济前提。
- 日本日益增强的防卫存在远非单边力量的展示，而是一个联盟为保护共同愿景和捍卫共同贸易路线所做的实际体现。 照片：路透社
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日本于8月4日发布的《2026年防卫白皮书》指出，面对日益恶化的安全环境，日本必须加强其“综合国力”，并与志同道合的伙伴进行更密切的合作。
该白皮书的显著之处在于将日本的防卫复兴与经济振兴联系起来——东京显然寄望于这项投资带来的经济“涟漪效应”，尤其是在两用技术方面的创新。
自2025年10月取得压倒性胜利以来，日本首相 Sanae Takaichi 一直不懈地致力于改变日本的军事能力和外交姿态。
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