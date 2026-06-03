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Kevin Warsh主导的美联储制度变革并非坦途

当前正在酝酿的变革，将使银行业重回2008年前盛行的“稀缺”国库时代

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    • Warsh长期以来主张，美联储应大幅缩减其因多年购买债券而膨胀至6.7万亿美元的资产负债表。
    • Warsh长期以来主张，美联储应大幅缩减其因多年购买债券而膨胀至6.7万亿美元的资产负债表。 图片来源：彭博社

    Paul J Davies

    Published Wed, Jun 3, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    美国联邦储备委员会新任主席Kevin Warsh长期以来主张，央行应大幅缩减其因多年购买债券而膨胀至6.7万亿美元的资产负债表。如今，他拥有两位强有力的盟友：财政部长Scott Bessent和负责监管事务的美联储副主席Michelle Bowman。

    这三人有三个相关联的目标：让美联储从对市场的深度介入中抽身；恢复利率作为货币政策的明确调控工具；以及改变银行的流动性规则，从而使其能够增加放贷，而不是持有大量闲置现金。

    但这其中存在一个问题。尽管前两个目标依赖于第三个，但任何大幅缩减美联储资产负债表的尝试，都将耗尽国库，而这部分国库正是Bessent和Bowman认为银行应该用于放贷的现金。

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    Kevin WarshUS Federal Reserve

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