中国对欧贸易让步的局限性

北京同意限制混合动力汽车对欧出口，是一项旨在保留市场准入的精心计算的妥协。

10月13日，法国巴黎车展上，一辆小鹏 (XPeng) 电动汽车旁的“在欧洲，为欧洲”标语。 图片：彭博社

每当面临有关其工业产能过剩的指责时，北京的标准回应都是予以驳斥，并坚称中国制造商的成功归功于创新和竞争力，而非不公平的国家扶持。

就在9月初，中国商务部还曾谴责自愿出口限制措施违反了世界贸易组织 (WTO) 的规则。

然而，在10月9日，中国与欧盟 (EU) 达成了一项谅解，可能会大幅限制其混合动力汽车对欧盟的出口。北京似乎并未主动限制自身出口，而是接受了欧洲对进口施加的限制。

根据报道的协议，来自中国的混合动力及插电式混合动力汽车的年进口量最初将被限制在35万辆，该配额将从2028年至2030年每年增长6%。

欧洲官员表示，与2026年的预计出口量相比，这些限制措施可能会使中国的出口量减少一半以上。然而，北京方面则将该协议描述为允许出口在2025年的基线上继续增长。

该协议应对了市场的战术转变。当欧盟在2024年对纯电池电动汽车征收关税时，中国汽车制造商迅速扩大了混合动力和插电式混合动力车型的出货量，以在欧洲保持增长势头，同时避免高额关税。对混合动力汽车设置上限堵住了这个关键的漏洞。

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尽管具体条款尚未最终敲定，但这一让步引出了一个问题：北京为何会接受在其最重要的海外市场之一限制销售？尤其是在中国汽车制造商在国内面临激烈竞争和微薄利润，且海外需求对中国的制造业产业群变得日益重要的情况下。

一项战术性让步

答案在于中国没有让步的方面。

北京没有承诺改变那些助其成为制造业强国的产业政策，也没有接受欧洲对其产能过剩的更广泛指控。

相反，中国似乎已经盘算过，在汽车这个对欧洲具有巨大政治重要性的行业上让步，要比冒着因中国出口问题而引发更广泛对抗的风险更为可取。这一让步代价高昂，但经过了审慎的限制。

在欧洲，汽车工业不仅仅是一个经济部门，它还是主要的雇主、国家工业自豪感的来源，以及一个政治上强大的利益集团。

在北京会谈的前几天，法国总统 Emmanuel Macron 和德国总理 Friedrich Merz 曾力推更强有力的欧洲贸易防御措施，包括对进入欧盟单一市场施加更严格的限制。

德国的立场尤为重要。传统上，柏林在与中国进行经济对抗方面比巴黎更为谨慎，这主要是因为德国汽车制造商在华业务规模庞大，且容易受到报复。

法国总统 Emmanuel Macron（左）和德国总理 Friedrich Merz 力推更强有力的欧洲贸易防御措施。 图片：路透社

谈判当时已在进行中，因此不能将北京坐上谈判桌归功于法德的干预。但此举增加了这样一种可能性，即围绕混合动力汽车的争端，可能会演变成欧洲在多个领域应对中国制造业竞争的更广泛回应的一部分。

该协议达成之时，欧洲理事会即将在10月15日和16日召开会议。届时，欧盟领导人预计将讨论是否需要采取更严厉的贸易措施，以解决与中国日益扩大的贸易不平衡问题。这是北京有充分理由要避免的风险。

美国已通过高额关税，实际上向中国进口汽车关闭了其大部分汽车市场，这使得欧洲成为中国汽车制造商为数不多可以扩张的主要富裕市场之一。

此外，中国在欧洲的利益远不止于汽车。2025年，欧盟对中国的商品贸易逆差约为3600亿欧元（4038亿美元），这说明了欧洲对中国制造产品的巨大需求规模。

在国内消费难以消化其巨大产量的情况下，北京必须保持该市场的开放。它面临一个选择：是任由混合动力汽车出口激增，并冒着引发欧洲更强烈报复的风险；还是接受在某一领域的限制，以保障更广泛的市场准入。

从出口转向本地化生产

汽车行业也为北京和中国制造商提供了适应之道。对进口汽车的限制必将加速一个已在进行的转型：从出口整车转向直接在欧洲内部生产汽车。

比亚迪 (BYD) 正准备在匈牙利开始生产，并考虑在法国和西班牙增设生产基地，目标是到2030年在欧洲雇佣超过4万名员工。零跑汽车 (Leapmotor) 则通过与 Stellantis 的合伙业务，寻求在欧洲进行组装。

对于中国制造商而言，这是一个重大的权衡。在欧洲建厂需要大量的资本支出，并要牺牲一些在国内享有的低成本制造优势。但本地化生产能在一个利润丰厚的市场中提供一个稳固的立足点，使中国品牌免受贸易保护主义的影响。

对于欧洲决策者来说，结果将是喜忧参半。中资工厂能创造本地就业机会并支持区域供应链，但老牌欧洲汽车制造商现在将不得不与在欧洲本土运营的中国对手竞争，后者绕过了进口关税——尽管欧盟监管机构已在探索如何防止这些工厂沦为简单的中国零部件组装中心。

欧洲或许能成功减少中国制造汽车的进口，但实际上却未必能降低中国品牌的市场份额；他们能影响汽车的组装地，但无法决定欧洲消费者是否购买这些汽车。

欧洲各国政府甚至可能会发现，自己正在相互竞争，以吸引那些他们本想限制其出口的中国制造商前来投资。

北京方面也面临着内部的复杂问题。海外制造可能有助于其领先的汽车制造商进行国际扩张，但规模较小的制造商可能缺乏跟进的资源。服务于中国更广泛外交利益的举措，未必符合每家中国公司的商业利益。

务实之举，而非退缩

汽车争端只是涵盖化学品、塑料和绿色技术等领域、充满摩擦的经济关系中的一个组成部分。北京已在应对与华盛顿的严重贸易紧张关系，无意与布鲁塞尔开启全面贸易战。

近期协议的其他内容也反映了这种务实的考量。中国同意为稀土和永磁体的出口许可提供便利，这些材料的供应瓶颈曾对欧洲制造业构成威胁。

对于欧洲公司来说，能够更可预测地获得这些材料将非常有价值。但中国并未同意取消其出口管制或保证具体数量。它保留了对许可制度的控制权，因此也保留了随之而来的大部分经济杠杆。

经济依赖性也并非完全是单方面的。欧洲智库雅克·德洛尔研究所 (Jacques Delors Institute) 2026年的一项研究指出，在41个关键产品类别中，中国超过80%的进口依赖欧盟，其中包括特种工业机械和先进药品。欧洲作为买家和供应商，对中国工业仍然至关重要。

中国在混合动力汽车问题上的协议，表明其承认自身在制造业的主导地位已不再能保证其不受限制地进入国外市场。

但这一让步可能无法为北京换来其所希望的喘息空间。欧盟已在考虑对中国在化学品、机械和其他行业的竞争施加进一步限制，同时收紧其在公共采购和国家支持方面的准入。

北京已经表明，它准备好就一个政治敏感行业的出口限制进行谈判。但它并未接受欧洲对其工业产能过剩的更广泛诊断，更不用说同意改变其背后的经济政策了。

如果欧洲继续在其他行业要求让步，中国将面临一个日益艰难的选择：为了保住国外市场的准入，它准备牺牲多大程度的出口增长？ 海峡时报