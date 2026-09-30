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会议耗时，但或许对你有益

最新研究发现，开会与更高的薪酬呈正相关

    • 研究发现，高薪酬和高收入的公司在会议上投入了更多资源，“尽管它们面临着高得多的员工时间机会成本”。
    • 研究发现，高薪酬和高收入的公司在会议上投入了更多资源，“尽管它们面临着高得多的员工时间机会成本”。 照片来源：商业时报档案图片
    Joyce Hooi

    Joyce Hooi

    Published Wed, Sep 30, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    白领们，有一项新研究，你们必须不惜一切代价瞒着自己的经理。本月早些时候发布的一篇论文对挪威9000多名员工进行了调查，发现会议实际上可能对员工有经济上的好处。

    关键在于，研究发现会议是“薪资增长最强的单一预测指标”，其影响力超过了专注的个人工作、培训和电子邮件等活动。对每一个说过“这个会本来发个邮件就行了”的员工来说，这都是个毁灭性的消息。

    这些会议占用的时间也相当可观。挪威员工平均每周花4.7小时开会，这相当于公司薪资总额的约14%，即每名员工每年约8万8000挪威克朗（合9000美元）。此外，该研究发现，高薪酬和高收入的公司在会议上投入了更多资源，“尽管它们面临着高得多的员工时间机会成本”。

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