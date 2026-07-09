欧洲科技主权缺失的关键要素

欧盟旨在加强战略自主权的新政策是朝着正确方向迈出的一步，但可能力度不足

【布鲁塞尔】六月初，欧盟委员会公布了其“科技主权方案”，这是一项新的政策议程，旨在通过投资人工智能、国内半导体制造业产业群、云基础设施和开源软件来加强欧洲的战略自主权。

尽管该方案雄心勃勃，但仍然不足。要确保人工智能和数码技术能够促进欧盟的经济和安全利益，就必须直面科技巨头主导欧洲数码经济的根本原因。

该计划的目标——减少欧盟对外国技术的依赖，进而降低其在外部胁迫面前的脆弱性——是值得称赞的。