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欧洲科技主权缺失的关键要素

欧盟旨在加强战略自主权的新政策是朝着正确方向迈出的一步，但可能力度不足

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    • 目前，欧盟约80%的数码技术依赖进口，主要来源是美国。
    • 目前，欧盟约80%的数码技术依赖进口，主要来源是美国。 照片来源：路透社

    Giorgos Verdi

    Published Thu, Jul 9, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    【布鲁塞尔】六月初，欧盟委员会公布了其“科技主权方案”，这是一项新的政策议程，旨在通过投资人工智能、国内半导体制造业产业群、云基础设施和开源软件来加强欧洲的战略自主权。

    尽管该方案雄心勃勃，但仍然不足。要确保人工智能和数码技术能够促进欧盟的经济和安全利益，就必须直面科技巨头主导欧洲数码经济的根本原因。

    该计划的目标——减少欧盟对外国技术的依赖，进而降低其在外部胁迫面前的脆弱性——是值得称赞的。

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    European UnionBig TechDigital sovereignty

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