亚细安人工智能经济缺失的一环：可信的跨境数据流动

NEW GLOBAL ORDER

本区域的人工智能未来取决于弥合分歧，并推广行之有效的做法

除非数据能在亚细安区域内自由、安全地流动，否则该区域可能无法完全实现人工智能经济所带来的惠益。 照片：商业时报档案

到2030年，人工智能有望为亚细安经济贡献近1万亿美元，相当于该区域国内生产总值的10%至18%。但要释放这一增长潜力，关键在于一个因素：数据。

新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo于6月17日在印度尼西亚举行的亚洲经济峰会上表示：“数据是人工智能的命脉。”在亚细安寻求抓住人工智能驱动的增长机遇之际，制定共同的规则和框架，是实现数据无缝、安全跨境流动的关键。

然而，本区域各国在数据治理方面采取了不同的方法。一些国家更注重国家安全和更严格的数据管控，而另一些国家则倾向于有保障措施的更公开数据流动。