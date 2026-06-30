The Business Times
business-time-50
NEW GLOBAL ORDER

亚细安人工智能经济缺失的一环：可信的跨境数据流动

本区域的人工智能未来取决于弥合分歧，并推广行之有效的做法

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 除非数据能在亚细安区域内自由、安全地流动，否则该区域可能无法完全实现人工智能经济所带来的惠益。
    • 除非数据能在亚细安区域内自由、安全地流动，否则该区域可能无法完全实现人工智能经济所带来的惠益。 照片：商业时报档案

    Liu Jingting &

    Jesslene Lee

    Published Tue, Jun 30, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    到2030年，人工智能有望为亚细安经济贡献近1万亿美元，相当于该区域国内生产总值的10%至18%。但要释放这一增长潜力，关键在于一个因素：数据。

    新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo于6月17日在印度尼西亚举行的亚洲经济峰会上表示：“数据是人工智能的命脉。”在亚细安寻求抓住人工智能驱动的增长机遇之际，制定共同的规则和框架，是实现数据无缝、安全跨境流动的关键。

    然而，本区域各国在数据治理方面采取了不同的方法。一些国家更注重国家安全和更严格的数据管控，而另一些国家则倾向于有保障措施的更公开数据流动。

    此翻译对您是否有帮助？

    New Global OrderDigital economyArtificial IntelligenceData governance

    TRENDING NOW

    The freehold corner site in Lorong Liput is near Holland Village MRT station.

    Three Holland Village shophouses sold for S$70 million to Tat Lee Bank’s Goh family unit

    The onset of El Nino is also seen as a tailwind, as average crude palm oil prices have historically surged during the weather event.

    Palm oil stocks set to surge as Indonesia said to be scaling back export overhaul: analysts

    After the divestment of White Sands mall (above), FCT’s retail portfolio will comprise eight suburban properties. 

    Frasers Centrepoint Trust to sell White Sands mall for S$467 million

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More