从登月计划到资本市场：在投资SpaceX巨型IPO前，先了解其运作机制

对投资者而言，更值得关注的不是头条上的惊人估值，而是实际进入市场的流通部分。

这张插图中可以看到SpaceX的标志和Elon Musk的剪影。SpaceX将于6月12日在纳斯达克首次挂牌上市。 照片来源：路透社

每隔一段时间，市场上总会出现一些超越金融范畴的IPO（首次公开募股）故事。

SpaceX就是其中之一，其IPO将于周五（6月12日）在纳斯达克万众期待下登场。OpenAI和Anthropic可能也会在今年晚些时候跟进。

这些并非仅仅准备以万亿美元估值进入公开市场的普通公司。它们处于我们这个时代一些最宏大主题的核心，例如太空基础设施、人工智能、计算能力、数据中心、国家安全，乃至生产力的下一个前沿领域。

这自然吸引了大量关注。SpaceX的IPO定价为每股135美元，发行量超过5.55亿股。这意味着该公司将通过此次发行募集约750亿美元，使其估值达到1.77万亿美元。

OpenAI和Anthropic也传出可能上市的消息，其估值或将达到万亿美元级别。在这样的规模下，这些公司不仅在企业标准下堪称巨擘，其市值甚至可以与许多国家的年度国内生产总值（GDP）相媲美。

然而，对于投资者来说，更值得关注的并非头条上的惊人估值，而是实际进入市场的部分。就SpaceX而言，其IPO规模按任何历史标准衡量都堪称巨大，实际上甚至超过了过去那些大型IPO。

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但相对于1.77万亿美元的总估值，这部分仅占公司股份的4%多一点。换言之，引人注目的是估值数字，但对市场运作机制而言，真正关键的数字是流通股数量（float）。

这一区别至关重要，因为它改变了关于指数纳入的故事。

人们很容易想当然地认为，一家市值1.77万亿美元的公司在纳斯达克上市后，会立即成为纳斯达克100指数或最终成为标准普尔500指数的重要组成部分。随着时间的推移，这很有可能发生；像SpaceX这样规模和战略重要性的公司，市场将难以忽视。

自由流通量至关重要

人们很容易想当然地认为，一家市值1.77万亿美元的公司在纳斯达克上市后，会立即成为纳斯达克100指数或最终成为标准普尔500指数的重要组成部分。随着时间的推移，这很有可能发生；像SpaceX这样规模和战略重要性的公司，市场将难以忽视。

自由流通量至关重要

但这个过程既非即时，也非自动。虽然按总市值计算，SpaceX在现有的纳斯达克100指数成分股中显得体量庞大，但指数的运作并非只看重头条估值。

自由流通量至关重要。如果公司初期只有一小部分股份可公开交易，那么其对指数的实际影响可能会远小于其总估值所显示的水平。这意味着上市首日的影响更多是心理层面而非机制层面。

这次上市可能会占据新闻头条，成为投资者和基金经理讨论的焦点，但它可能不会立即按照其头条估值的比例重塑指数格局。

这是一个微妙但重要的区别。许多新加坡投资者通过交易所交易基金（ETF）直接持有标准普尔500指数，或通过全球股票基金和单位信托间接持有。如果SpaceX、OpenAI或Anthropic最终被纳入标准普尔500指数，那些认为自己只是在购买“整个市场”的投资者，实际上最终可能会将这些公司作为市场的一部分而持有。

但纳入指数需要时间，并受规则制约。一家新上市公司通常需要具备一定的公开交易历史、充足的公众持股量，以及至关重要的一点——已公布的盈利能力。

据报道，目前SpaceX在净利润方面尚未实现盈利，这意味着除非规则改变，否则不应想当然地认为它在短期内一定会被纳入标准普尔500指数。

这正是真正投资故事变得更有趣的地方。

IPO只是第一章；第二章是这些公司是否有资格被纳入主要指数。第三章是被动型基金、ETF和关注基准的主动型基金经理将如何反应。第四章则是当员工和内部人士的锁定期满，更多股票可供出售时会发生什么。

每个阶段都可能对市场产生不同类型的影响。IPO可能带来兴奋感和稀缺性。如果需求强劲，较小的自由流通量可以支撑股价。

之后，潜在的指数纳入可能会带来另一波需求，这些需求来自追踪或对标纳斯达克100指数或标准普尔500指数的基金。但与此同时，锁定期到期可能会带来来自员工、早期投资者和内部人士的抛售压力，他们可能希望将纸面财富变现。

投资者纪律是关键

所有这些都让我们回到一个问题：为什么需要用有纪律的眼光来审视估值。

SpaceX的定价方式与传统的航空航天、电信或国防公司不同。投资者被要求买入的是 Elon Musk 对未来的愿景：可重复使用的火箭、全球卫星宽带、太空基础设施以及国防相关性，甚至可能是在地球之外全新的商业活动。

愿景本身没有错；历史上一些最成功的长期投资，在当时看来都价格不菲，但以未来的眼光衡量却是明智之选。尽管如此，欣赏一家公司与不计任何代价购买其股票之间仍有区别。

SpaceX或许是一家卓越的公司；OpenAI和Anthropic可能成为人工智能经济的核心。然而，市场回报不仅取决于故事本身是否动人，还取决于这个故事有多少已经被计入价格之中。

就此而言，过去的巨型IPO提供了一些有益的借鉴。Facebook在2012年的上市备受期待，但其股票在上市后的几个月里表现挣扎，之后才最终成为长期赢家之一。阿里巴巴2014年的IPO具有历史意义，但随着投资者重新评估其增长、监管和治理，其股价后来面临巨大波动。

Saudi Aramco在2019年的上市表明，超大型IPO从来不只关乎公司本身，也关乎所有权结构、流动性、指数纳入、股息以及市场的供应吸收能力。

如果它们被纳入主要指数，ETF和指数基金的投资者最终可能会自动持有这些公司的股票。这固然能创造强大的需求，但也可能使市场进一步集中于少数几家占主导地位的公司。

对于新加坡投资者而言，这或许是最实际的一点。您可能无法获得IPO配售；您甚至可能不会直接购买SpaceX、OpenAI或Anthropic的股票。

但如果这些公司规模足够大并有资格被纳入主要指数，它们最终可能会出现在您的全球股票基金、科技ETF或您在标准普尔500指数的投资组合中。

因此，即将到来的巨型IPO不应被简单地视为买入未来的机会，而更应被看作是私募市场的雄心被转移到公开市场投资组合中的时刻。它们可能是非凡的公司，也可能成为非凡的投资，但这并非一回事。

作为投资者，不应仅仅因为这些公司的名字令人兴奋，或因为目前看来投资渠道稀缺就贸然入市。相反，应该抛开头条新闻的喧嚣，关注它们将如何进入自己的投资组合。

要了解其运作机制，研究其流通股数量、被纳入指数的路径、锁定期安排，以及最重要的是，为这个雄心勃勃的未来愿景所付出的价格。

能够拥抱未来的一部分固然很好，但这仍需要有纪律地进行投资。

本文作者是华侨银行（OCBC）财富咨询部主管。