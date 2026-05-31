新动力：新加坡需要一个不含房地产投资信托的市场指数以支持被动资金流入

ETF是把握市场复苏机遇的一种方式，同时可以消除选错公司和过早放弃优质股的风险。

如果创建新的市场指数，其定位应明确为纳入在“全球上市板”上市的公司。 照片来源：BT FILE

[新加坡] 随着新加坡市场变得更具活力，我越来越多地转向交易所交易基金 (ETF) 来管理我在本地上市股票的投资敞口。

我多年前买入的许多基本面稳健的股票——例如 ST Engineering 、 Singapore Exchange (SGX) 和 OCBC ——自疫情以来涨势迅猛，对我来说已不再那么具有吸引力。

另一方面，一些我多年来因其看似停滞不前而避开的股票——例如 Keppel 、 Sembcorp Industries 和 Singtel ——却释放了价值，重新定位了业务，并带来了非常强劲的回报。