英国新任财政大臣安抚市场，但投资者预计未来将面临更多税收和债务

目前，对Healey的任命已经安抚了英国动荡的政府债券市场。

John Healey被广泛认为是担任财政部职务的稳妥人选。 图片来源：路透社

【伦敦】英国新任首相 Andy Burnham 出人意料地决定任命 John Healey 为其财政大臣，这引发了更多疑问：对于已捉襟见肘的债券市场和增长乏力的经济体而言，未来将面临多少额外的借贷或税收增长。

Healey 因批评前任 Keir Starmer 政府在武装部队上支出不足而辞去国防大臣一职，他被广泛认为是担任财政部职务的稳妥人选。

但分析师们现在正试图估算，在 Burnham 作出的承诺（包括扩大社会住房）之外，国防领域可能增加的额外投资额。Burnham 是一位中左翼的前大曼彻斯特市长，他取代了 Starmer。

受国防开支到2030年可能升至经济产出3%的预期影响，英国武器制造商的股票在周二（7月21日）上涨。这一比例高于 Starmer 同意的约2.7%，可能意味着每年额外增加约100亿英镑（133亿美元）的成本。

Burnham 还表示，他希望提高所得税的起征点，并将保留用于提高国家养老金的“三重锁定”机制——据估计，该机制的成本比一个较便宜的替代方案高出130亿英镑。此外，他还计划解决社会护理危机，这是一个他的前任们一直回避的、耗资数十亿英镑的挑战。

Franklin Templeton 欧洲固定收益主管 David Zahn 表示：“你开始谈论的数额已经相当可观了。”

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目前，对 Healey 的任命已经安抚了英国动荡的政府债券市场，而非任命前能源大臣 Ed Miliband。Miliband 过去热衷于通过借贷为绿色投资提供资金，这曾让投资者感到担忧。

周一，当 Burnham 谈到要利用他从 Starmer 政府继承的财政规则中的灵活性时，借贷成本一度飙升，直到周二 Healey 被任命后才趋于稳定。

Healey 在2000年代 Gordon Brown 执政期间曾两度在财政部担任初级职位，对英国公共财政的运作方式有第一手经验。

然而，在 Burnham 入主唐宁街并任命 Healey 为其首位内阁成员的第二天，该国两位最具权势的政治家之间的关系将如何发展仍有待观察。

券商 XTB 的研究总监 Kathleen Brooks 表示：“我们需要拭目以待，看看 Healey 的言论是否与 Burnham 一致，以及他能否软化 Burnham 传递出的灵活性和高支出信息，以安抚金融市场和纳税人。”

财富咨询公司 deVere Group 的首席执行官 Nigel Green 的看法则更为尖锐。

Green 说：“Healey 的任命并不能证明支出的压力已经消失。这恰恰证明 Burnham 知道，在他试探自己能走多远的同时，市场需要得到安抚。”

与欧洲大部分地区一样，英国经济自近20年前的金融危机以来一直增长乏力，而为应对新冠疫情和乌克兰战争等冲击而增加的政府支出已将债务推至新高。

周二公布的数据显示了新政府在额外支出方面所面临的限制。

在本财年的前三个月，政府的日常支出出现了420亿英镑的赤字，比作为预算基础的预测高出13亿英镑。政府正力求在本十年末用税收收入来平衡这部分支出。

这些预测尚未包含伊朗战争对公共财政的影响，智库“决议基金会”（Resolution Foundation）估计，这一影响约为140亿英镑。

这意味着，即使在国防、住房或其他优先领域没有任何额外支出的情况下，Healey 为确保实现2030年目标所拥有的操作空间也仅有100亿英镑，这是一个历史性的低位。

周二，新政府首次宣布了生活成本支持措施——取消国内电费的增值税。但有人质疑政府声称该措施的资金将完全通过取消数字身份计划来解决的说法。

Starmer 的盟友、前财政部首席秘书 Darren Jones 表示：“政府将必须在预算中阐明如何为其新政策买单。”

尽管 Burnham 曾谈到要从英国快速增长的福利支出中节省开支，但他也表示，他的优先事项将是提供更多培训以帮助人们重返工作岗位，这表明短期内不会通过降低福利金来削减开支。

在公共财政如此紧张的情况下，当 Healey 可能在秋季提交其首个完整的税收和支出计划时，人们的注意力正转向可能增加的税收。

Burnham 曾表示，为了维持在实现财政目标的轨道上，可能意味着需要在税收上“要求多一点”。

鉴于政府已承诺遵守工党在2024年大选时作出的不提高主要税率的承诺，这可能意味着将提高对资本收入、遗产或房产购买的税收，或开征一项新的财富税。

咨询公司 Pantheon 的首席英国经济学家 Rob Wood 表示：“我们预计会出现更多由税收资助的支出，并且政府将在财政规则允许的范围内尽可能增加借贷。”他补充说，他预见到通胀压力和利率可能会上升。

Franklin Templeton 的 Zahn 表示，推迟宣布新政府的财政计划存在风险，因为此前 Starmer 政府税收政策的不确定性已经对经济造成了压力。

Zahn 说：“他们尽早公布预算至关重要，而不是等到11月底。不确定性持续的时间越长，市场就越不喜欢。”（Alistair Smout 和 Yoruk Bahceli 补充报道；William Schomberg 和 Alison Williams 撰文）