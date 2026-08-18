新加坡银行的下一篇章：从韧性走向增长

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它们正从捍卫盈利的阶段，迈向由财富管理业务引领增长、息差趋于稳定的新阶段

上半年业绩创纪录——但增长并非均等

新加坡三大本地银行上半年业绩表现强劲。其中，星展银行 (DBS) 和华侨银行 (OCBC) 的净利分别增长5%和13%，达到创纪录的60亿1000万新元和41亿9000万新元。大华银行 (UOB) 的净利则增长3%，至29亿2000万新元。

然而，这些头条数据并未完全反映实情。星展银行和华侨银行的核心业务增长更为强劲，较高的收费及其他非利息收入，帮助抵消了利率下降对贷款收入的冲击。

相比之下，大华银行的盈利增长未能充分反映其基本业务的势头。其总收入下降了1%，而盈利增长主要得益于较低的拨备、联营公司更高的贡献以及资产出售的收益。